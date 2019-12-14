قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب، وروميل شحاتة، بحضور مصطفى فكرى وكيل النيابة، وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بإعدام ربة منزل وعشيقها شنقا لقتلهما الزوج لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، ووضعت الزوجة المخدر لزوجها وكتما أنفاسه بوساده والقيا جثته في ترعة بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من عام 2018، عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ترعة بقرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "ناصر.ع.ا"، 40 عاما عامل، ويقيم بناحية نجع مصلح بدائرة قسم أول سوهاج.

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العميد عبد المجيد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، وتوصلت تحريات الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه "أميرة.م.ج"، 33 عاما، بالاشتراك مع عشيقها "محمود.خ. م"، 31 عاما عامل.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، لارتباطهما بعلاقة غير شرعية، وأقرا بأنهما اتفقا على التخلص منه، وقام العشيق بإحضار عقار منوم وضعته الزوجة لزوجها في الشاي حتى فقد وعيه، وكتمت الزوجة والعشيق أنفاسه بوساده، واستعانا بسائق تروسيكل وألقيا جثته في الترعة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع عشيقها، تطورت إلى علاقة غير شرعية، وأنها طلبت الطلاق من زوجها إلا أنه رفض، فقررت التخلص منه بالاتفاق مع عشيقها وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قاراها بإحالة اوراقهما لفضيلة المفتي وفي جلسة اليوم تم صدور الحكم بعد أخذ رأي فضيلة المفتي.