قال الفنان أحمد حلمي، إن الإنسانية هي من تجعل الإنسان يتقبل الآخر ويتعاطف معه ويحبه ويفهمه ويسمعه، مهما كانت الاختلافات أو الخلافات.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، في حضور الرئيس السيسي، أنه ليس من الإنسانية، أن تتحول نعمة الاختلاف إلى خلاف: "من خلق اختلافنا في أسمائنا وجنسياتنا وألواننا وأرضنا وعاداتنا وتقاليدنا وديانتنا، أيضًا خلق بداخلنا شيئًا مشتركًا لا خلاف او اختلاف فيه".

وتابع، أن تجمع الحضور في منتدى شباب العالم خير دليل على كلامه: "ما جمعنا ليس الاختلاف، لكنها إنسانيتنا، مش مهم اسمك او لونك أو مين أو جيت منين، شكلك بيختلف عني ودينك، لكن نقدر نعيش مع بعض وده مش كلامي أنا، والتاريخ بيقول كده". وأتم: "دلوقتي أقدر أقول اسمي إيه، ومش فاهم انتو مُصرين تعرفوا اسمي ليه؟ مش مهم، وشكرًا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.