لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء اشتباكات مع قوات الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن سيدة لم يكشف عن هويتها أقامت متاريس حول منزلها بمقاطعة سان بيرناردينو، وتبادلت الرصاص مع قوات الشرطة المحلية في مواجهة دامت نحو 3 ساعات، انتهت باقتحام المنزل والعثور على السيدة واثنين من أطفالها قتلى، غير أنه لم تتوافر أي تقارير بشأن ما إذا كانت الوفيات وقعت برصاص الشرطة أم أن السيدة قتلت أطفالها، ثم انتحرت.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الشرطة تعتقد بأن السيدة أطلقت الرصاص على زوجها قبيل وصول أفراد الأمن إلى المنزل، حيث أصيب الزوج بجراح خطيرة.

ولم تتوافر أي تقارير عن الدوافع التي أدت بالسيدة إلى التحصن داخل منزلها، وتبادل الرصاص مع الشرطة.