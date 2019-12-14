أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن متحانات الصف الأول الثانوي ورقية، وفق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكلف المدير العام الموجه الأول بتشكيل لجنة لوضعه، وتتحمل المسئولية، ويوضع على مستوى الإدارة امتحان موحد بمواصفات الورقة الامتحانية، مع متابعة دقة وضع الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات خط أحمر فى كل إجراءاتها.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أنه يتم تشكيل غرقة عمليات بكل إدارة تعليمية على اتصال مباشر وفوري مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية وغرف عمليات بكل مدرسة، لمتابعة الامتحان، وبها عضو تراجم من التجريبيات ومسئول حاسب آلي (it) بكل إدارة، مع التزام الجميع بالدقة والإبلاغ بكل طارئ أو حدث.

وأشار إلى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونية، أما بالنسبة لنماذج الإجابة فيسمح للطالب بفرصة للتعبير بأسلوبه وعدم الالتزام حرفيًّا بنموذج الإجابة، بخاصة مادة الدراسات الاجتماعية.

وأوضح أن الرصد والتصحيح سيتم أولا بأول، ويتم إعلان النتائج بعد إرسال فاكس المديرية، وشدد على سرية نتائج الامتحانات ونسبها وإحصاءاتها، وحول جدول امتحانات النقل أشار "عطية" إلى أنه يتم مراعاة مصلحة الطالب أولا وأخيرًا فى وضع الجدول، ويتم الأخذ بآراء أولياء الأمور فى فترات كثيرة، فالمهم مصلحة الطالب.

وأشار إلى أن امتحانات المستوى الرفيع لصفوف النقل وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، مؤكدا على استمرار الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، وفقا للخريطة الزمنية للوزارة.

كما أكد على عدم عقد امتحانات في أيام 1 يناير و6 يناير و7 يناير و8 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.