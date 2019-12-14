كشف المخرج خالد جلال، مخرج مسرحية محاكمة سانتا كلوز، الأفكار التي تم تناولها بالعرض المسرحي.

وقال جلال صاحب عرض "سانتا كلوز" الذي عرض على هامش منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اسضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه تحدث مع الممثلين لبناء المشاهد الأساسية كما تحدث مع أطفال عانوا من العنف والعمل في دولهم.

وأضاف: "مثلا مشهد عمالة الأطفال حكى ولد فيتنامي اللي حصل معاه، وقال إن فيه بعض القرى اللي فيها مناجم كتير، واللي صعب الأشخاص الكبار يدخولها خوفا على حياتهم فبيدخلوا أطفال فقراء لباطن الجبل لزراعة قنابل يرفض الكبار زراعتها، ودا موجود في إفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وتابع: "أفكار المشاهد جات عن طريق كل شخص بيحكي حكايات شايف الطفولة فقدت بسببها، وإزاي حرموا الأطفال من السعادة وصنعوا حولهم الحروب والمخاطر والإرهاب".

وأوضح أنه في نهاية العرض تحضر فتاة مريضة بمتلازمة داون، وتظهر محبة كبيرة للجميع، "القاضي بيقولها في المسرحية دوري بين الناس وانشريه، يمكن محبتك لو سادت العالم مش هتبقى فيه حروب ومجاعات".

وأكد على أن المشاهد التمثيلية مختلقة ومن الخيال، "لكن الصور اللي معروضة في العرض صور حقيقية تظهر معاناة الأطفال حول العالم".