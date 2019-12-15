عرضٌ مبهرٌ شهده مسرح حفل افتتاح منتدى شباب العالم، شهد العديد من الأغنيات والعروض الراقصة، كان من بينها عرض التنورة المعروفة باسم "المولوية"، والتي قام بها 6 من راقصي التنورة المصريين واللبنانيين، والذين خاضوا عدة بروفات امتدت نحو أسبوع قبل الحفل، حسب قائد الفريق وأحد الراقصين.

أحمد حمودة حسن، قائد فريق المولوية، قال إنه وصل إلى شرم الشيخ رفقة اثنين آخرين من الراقصين المصريين يوم 7 ديسمبر الماضي، لينضم لهم ثلاثة راقصين آخرين من لبنان، ويبدأوا على الفور البروفات في قاعة ملحقة بالفندق.

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وأضاف لـ"الوطن" أنه في اليوم التالي بدأوا البروفات على المسرح الذي أدوا عليه العرض لمدة 6 أيام رفقة مصممة الرقصات اللبنانية، حتى البروفة النهائية التي كانت قبل الحفل بـ24 ساعة فقط، والتي كانت البروفة الأقوى والأثقل، والتي كانت طبق الأصل من العرض الأخير، الذي أدوه أمام الرئيس.

وتابع أنه كان مسؤولًا عن تدريب الثلاثي اللبناني على أماكن الخروج والدخول وكيفية التناغم مع رقص "المولوية" بنفس طريقة رقصهم الذي وصفه بـ"الرقص التشكيلي"، مؤكدًا أنه لم يجد صعوبة في تدريبهم حيث كانوا على أعلى مستوى من الاحترافية والكفاءة.

ولفت إلى أنه كان مصابًا بالرهبة الكبيرة قبل العرض، على الرغم من مشاركته من قبل في عرض التنورة أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو الماضي، إلا أنه في حفل افتتاح منتدى شباب العالم كانت المسافة قريبة جدًا من الرئيس السيسي.

وأردف أنه بمجرد دخول المسرح وبدء الأغنيات واندماجهم في العرض، زالت الرهبة تمامًا ولم يبق إلا الاستمتاع بالعرض وتأديته بشكل جيد، ليخرج بشكل أعجب الجميع في المسرح، ليخرج جميع من كانوا في العرض فرحين بما تحقق ليهنئ جميع الراقصين بعضهم بالنجاح والخروج بصورة جميلة.

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أما محمود مجدي، صاحب الـ 26 عاما، وأحد راقصي "المولوية"، يؤكد أنه علم خبر مشاركته منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا، وهو ما أسعده جدا لمشاركته في هذا الحدث الأهم في العالم الذي تذيعه كافة العديد من القنوات العالمية.

وبدأ "مجدي" التدريب على العرض منذ 5 أيام ولمدة 7 ساعات يوميا، عمل خلالها على التدريب برفقة المشاركين الآخرين حول وضعية الوقوف والحركة، وأماكن الدخول والخروج من المسرح، وتنسيق الحركات من بقية المشاركين، حسب حديثه لـ"الوطن".

وتعد هذه المشاركة الأولي للشاب البالغ من العمر 26عاما، في حفل أمام الرئيس السيسي، "إحساس جميل جدا أنك بتقدم الفن الذي تحبه قدام الرئيس السيسي، والتنظيم كله جميل"، ويتمني تكرار هذه التجربة مرة أخرى.

وهوى "مجدي"، الرقص بالتنورة منذ صغره، حتى بدأ العمل فيه منذ أن كان في سن الـ15 من عمره، وظل يتدرب عليه باستمرار حتى أصبح يعمل في هذه المهنة بصفة مستمرة، وشارك في العديد من العروض في القاهرة والإسكندرية.