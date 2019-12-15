قال الفنان خالد النبوي، إنه يُريد أن يُجسد شخصية اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا في عمل فني، مضيفًا : "يا سلام ، موافق طبعا، بس يفتحوا لي خزائن الأسرار"، وذلك خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "النبوي"، أنه يُريد تجسيد دور الضابط وليس دور الجاسوس، وذكر أنه قابل صالح مرسي مؤلف الأعمال الجاسوسية، "قالي أنا عاوز أشوفك وأتكلم معاك، نفسي أعملك حاجة، يكون فيها البطل الضابط مش الجاسوس".

وتابع: "أحسن حاجة الواحد يعمل دور الضابط الذي لا يعرفه أحد، لأنه هو البطل الحقيقي، العودة مرة أخرى للجواسيس وكأن الناس عاوزه تعيد رأفت الهجان وجمعه الشوان من جديد رغم أنهم عملوا دور عبقري، بس خلاص محدش هيقدم هنا أفضل منهم".

وواصل: "الجديد في رأيي بقى أن البطل الحقيقي هو الضابط، هو رئيس الجهاز ده اللي في دماغه كل حاجة، هو اللي الحكاية بتبتدي من عنده وتصب عنده في النهاية"، فرد عليه أديب: "عاوز تعمل دور عمر سليمان يعني"، ليرد قائلا: "يا سلام موافق طبعا بس افتحوا لي خزائن الأسرار".