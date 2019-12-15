خالد النبوي: الاحتلال الإنجليزي دخل مصر على أكتاف الأتراك

قال الفنان خالد النبوي، إن مشهد إعدام طومان باي في مسلسل "ممالك النار"، تم تصويره يوم 20 إبريل، وبالعودة إلى التاريخ فإن طومان باي قد توفي يوم 17 أبريل، فيما رد عليه الإعلامي عمرو أديب: "ياه إيه الصدفة الغريبة دي".

وأضاف "النبوي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الاحتلال العثماني قتل العلماء المصريين، وجرف البلاد من 30 حرفة مشهورة حينها: "كانوا فنانيين"، موضحا أن عدم تجسيد الأحداث التاريخية والأثرية في الأعمال الدرامية يؤدى إلى سرقتها من دول أخرى: "بقول الكلام ده من سنة 1998".

وأكد أن الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها في عام 1882 بعد ثورة عرابي على أكتاف الأتراك: "أحمد عرابي زي طومان باي وكان كل همه العدل ومكنش همه أي حاجة تانية"، مشيرا إلى أن المصريين هم أصحاب وأنصار القضية وهم من دافعوا عن مصر في مواجهة الاحتلال العثماني: "الغلابة هما اللي هيقفوا وقت الشدة وأصحاب وأنصار القضية زي ما قال عليهم سيد درويش".