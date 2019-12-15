أحبط رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الشعر الطبيعي المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم (44 لسنة 1955) وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم (66 لسنة 1963) وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118 لسنة 1975).

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه سامح راهر مأمور اللجنة، فى راكبة مصرية قادمة من الإمارات، نظرا لقصر الفترة بين سفرها وعودتها (4 أيام).

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة أحمد بحيرى، مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على فوزى العميرى، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عبدالله حمدى، مأمور الجمرك، تحت إشراف عبدالعال نعمان، مطار مدير الحركة المشرف على الصالة، لتفتيش حقائب الراكبة المصرية، فتبين وجود 32 كيلو شعر طبيعى مستعار بداخل أرجل البنطلونات والتيشرتات والأحذية داخل حقائبها.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم (147 لسنة 2019)، وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.