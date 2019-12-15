قال يوشيفومي أومورا، ممثل مكتب الجايكا في مصر، إن المدارس المصرية اليابانية بدأ العمل بها منذ عامين بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى إنشاء مدارس في كل محافظات مصر خلال فترة قصيرة، لنقل التجربة اليابانية في التعليم المصري، بهدف خلق طالب يعتمد على قدراته وإمكاناته ولا يعتمد على الحفظ والتلقين، وأكد أن المدرسة اليابانية بالطور نموذج منظم ورائع والفصول فيها بهجة وسعادة، كذلك غرف الأنشطة مفعلة بشكل جيد.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال زيارة السفير الياباني نوكي مساكي ويوشيفومي أومورا، ممثل مكتب الجايكا بمص للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، يرافقهم واللواء نادر عشماوى، سكرتير العام عام محافظ جنوب سيناء ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الزغبي وكيل مديرية التعليم وأحمد غيث مدير ادارة الطور التعليمية وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية و التعليم بجنوب سيناء، إن هذه هي المرة الأولى التي يتفقد فيها السفير الياباني وممثل مكتب الجايكا المدرسة، موضحا أن هناك مدرسة أخرى في شرم الشيخ سوف تفتتح العام المقبل، وأشاد بمستوى التلاميذ والمدرسين وقدم الشكر لطاقم العمل الذي بذل جهدا كبيرا لإنجاح التجربة.