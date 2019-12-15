حاولت طالبة بالصف الثانوي التجاري بمدينة أخميم بسوهاج، الانتحار عن طريق تناول "سم الفئران" من زجاجة كانت بحوزتها داخل الفصل، وتمكن زميلاتها من إنقاذها وأخذ الزجاجة منها بعد أن تناولت جرعة واحدة، وتم نقلها لمستشفى سوهاج، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها وصرح لها بالخروج.

تلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج بلاغا بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث مركز أخميم إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطالبة "ياسمين.ف.ع" 16 عاما ت طالبة بالصف الثانوي التجاري، داخل الفصل فتحت حقيبتها وأخرجت منها زجاجة وضعت بها سم فئران، لكن زميلاتها، أسرعن إليها وتم سكب الزجاجة منها، وتم نقلها لمكتب مدير المدرسة، وحضرت سيارة الإسعاف، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، لها وصرح لها بالخروج.

وأوضح مصدر بإسعاف سوهاج، أنه تم نقل الطالبة إلى مستشفى سوهاج العام عقب ورود اتصال هاتفي من مدير المدرسة، وتم تقديم العلاج اللازم لها وصرح لها بالخروج بعد استقرار حالتها، وتبين أنها لم تتناول كمية كبيرة من سم الفئران.