انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق "الماسة كابيتال".

وبدأت الاجتماعات، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الأفريقي كلمة وجه خلالها الشكر لمصر؛ على استضافتها للاجتماع على أرضها، مشيراً إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال، متمنياً أن تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.

وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر، في اجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحري، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالاجتماع على أرض بلدهم الثاني مصر.

وأكّد أنَّ مصر تشرف للمرة الأولى باستضافة الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الإتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار 3 أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الأفريقى بشأن موضوعات الامن والسلام بالقارة الأفريقية.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية؛ الذي بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع وزراء الدفاع.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار جهود القيادة السياسية لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد في القرارات، لإيقاف أي تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا؛ بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التي تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.