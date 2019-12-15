قالت الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، المعروف بـ«محارب السرطان»، بعد حضوره منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ، إن تحية حضور المنتدى لها كان لها أثر بالغ فى نفسها، موجهة الشكر للجنة تنظيم المنتدى على الدعوة التى وجهوها إلى «زين».

رضوى موسى: احتضان الرئيس لابنى كان عفوياً

ويُعد زين يوسف، أحد أشهر محاربى السرطان على مستوى العالم، خاصة أنه أصيب به 4 مرات على مدار 7 سنوات، وتعافى منذ عام واحد فقط، ويحتاج 4 سنوات أخرى من دون عودة المرض حتى يتعافى بصورة كاملة. وشكرت «رضوى» زوجها على الدعم والمساعدة الدائمين منه لها ولنجلها «زين»، وقالت إنه كان سبباً رئيسياً فى وصول «زين» إلى مراحل متقدمة من العلاج، والتعافى منذ عام من السرطان، وتمنّت الشفاء لكل المرضى. وأوضحت فى حوارها لـ«الوطن»، أن لحظة احتضان الرئيس عبدالفتاح السيسى لابنها، كانت مؤثرة وتلقائية، ودون ترتيب مسبق.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. كيف حضرتم إلى النسخة الثالثة من المنتدى؟

- الدعوة وُجهت إلى زين، وجئت معه أنا ووالده، ونحن سعداء للمشاركة فى المنتدى، وشعرنا بحافز كبير بعد التفاعل الشديد من جانب الحضور من الشباب والفتيات، هذا التضامن والتحفيز يعطى لنا ولجميع الأسر التى مرت بحالات مشابهة دفعة قوية للأمام.

ابنى أصيب بالسرطان 4 مرات على مدار 7 سنوات.. وننتظر 4 سنوات دون عودة للمرض ليتعافى بشكل كامل

كيف كانت رحلة «زين» مع السرطان؟

- السرطان أصاب «زين» منذ كان فى الخامسة من عمره، واستمر معه 7 سنوات. «زين» أصيب بالسرطان 4 مرات، على مدار الـ7 سنوات. كل مرة كان يتعافى ثم يعود له المرض مرة أخرى، ومنذ عام تقريباً، حدث تعافٍ لـ«زين»، وننتظر 4 سنوات من دون عودة المرض، حتى يحدث تعافٍ كامل.

ما شعورك بعد التحية التى وجّهها لكم كل الجالسين فى جلسة الافتتاح، وفى حضور الرئيس؟

- تصفيق الحضور أثر فىّ للغاية، وشعرت بـ«خضة»، الكل كان متعاوناً ومتحمساً ومحفزاً لنا، وأريد أن أتوجه بالشكر لإدارة منتدى شباب العالم، على هذه الدعوة الكريمة لـ«زين»، التى مكنتنا من الحضور فى هذا المنتدى الرائع، والحصول على هذه الطاقة الإيجابية المهمة والمفيدة.

وماذا عن احتضان الرئيس السيسى لـ«زين»؟

- كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لنا أيضاً، والأمر حدث بعفوية من الرئيس، ولم يكن مرتباً أبداً ونحن نشكر الرئيس على مشاعره الطيبة التى أثرت فينا بشكل بالغ.

كأسرة لديها طفل مصاب بالسرطان.. كيف كنتم تتعاملون؟

- الكثير من الناس يتحدثون عنى، لكننى أريد أن أوضح شيئاً مهماً، فى الواقع الدعم والمساندة من زوجى لنا، كانا أكبر حافز لى ولـ«زين»، أريد أن أوضح ذلك للجميع، لقد قدّم لنا دعمنا ومساعدة هائلة، ساعدت «زين» فى تخطى المرض، لذلك أود أن أتوجه بالشكر له على ما قدمه لنا، لأنه سبب رئيسى وراء القوة التى تحلينا بها، واستطاع زين أن يخوض معركته وينجح فى هذه المعركة. دور الزوج والأب شىء مهم جداً، وزوجى قام بدوره على أفضل وجه.

ما الذى توجهينه للأسر التى أصيب أحد أطفالها بالسرطان؟

- أتمنى الشفاء لكل طفل مصاب بالسرطان، وأدعو الله أن يكون بجانب كل أب وأم طفلهما مصاب بالسرطان. هذا المرض صعب للغاية ويؤثر على جميع أفراد الأسرة، وما أستطيع أن أوجهه من نصائح لهم، هو أن أقول تماسكوا وثقوا فى الله، ولا تيأسوا أبداً، وربنا سبحانه وتعالى لا يعطى الإنسان أى شىء سيئ حتى إن كان المرض.