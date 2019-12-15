قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن منتدى شباب العالم فرصة مهمة لمناقشة القضايا المحورية بين المشاركين من الدول المختلفة، موضحاً أن توصيات المنتدى ستكون «بنك أفكار» للحكومة لأنه يمكن الاستفادة من تجارب كل المشاركين الذين نجحوا فى حل قضاياهم وفرصة حقيقية للاستفادة من هذه الخبرات. وأضاف «عبدالفتاح»، لـ«الوطن»، أن دعوة من تعرضوا لظلم مجتمعى للمشاركة فى فعاليات المنتدى تعتبر نوعاً من «جبر الخواطر» وتظهر وجه مصر المتحضر، مشيراً إلى أن الدولة تعد الشباب الأكفاء فى الداخل والخارج للقيادة وتقدم برامج لإعدادهم والاستفادة منهم، وتابع: «الإخوان يعيشون فى أزمة بسبب النجاح الذى تحققه مصر ويعتبرون أن تقدم الدولة يهدم مخططاتهم ومصالحهم الشخصية لذلك يستمرون فى حملات الهجوم والتشويه».. وإلى نص الحوار:

كيف تقيم تجربة منتدى شباب العالم مع انطلاق النسخة الثالثة منه؟

- المنتدى مصدر مهم للأفكار ونقل تجارب الدول الأخرى لمصر لأن هناك قضايا مشتركة ومشاكل تهم المشاركين ككل، والمنتدى فرصة للاستفادة من خبرات المشاركين ونقل التجارب خاصة المشاكل المهمة التى سبقتنا فى حلها دول متقدمة وممثلة فى المنتدى بشبابها، كما أن المنتدى نموذج للحراك السياسى والثقافى من خلال الشرائح الشرعية المشاركة فيه والتى تساهم فى خلق هذا الحراك، بالنقاشات التى تحدث داخل جلسات المنتدى.

وقيمة المنتدى تتمثل فى إعطاء صورة مهمة عن مصر للإعلام الأجنبى، فبدلاً من أخبار الإرهاب والحوادث، تكون هناك أخبار أخرى، تساعد فى محو الصورة السلبية عن مصر فى الإعلام الغربى، الذى يرصد المشاكل دائماً ويتعامل معها على أنها كوارث فالمنتدى وأخباره يعطيان صورة إيجابية عن مصر فى العالم، كما أنه يساهم فى التأثير بالمشاركين، سواء بالتواصل المباشر أو من خلال السوشيال ميديا.

ما تقييمك للتوصيات التى تخرج عن نسخ المنتدى؟

- من المهم أن نوفر دائماً بدائل وأفكاراً لصانع القرار، لأن الأفكار مهمة، وهذه التوصيات تمثل بنكاً لصناعة الأفكار والرؤى لمساعدة صناع القرار، فالتوصيات ليست ملزمة دائماً للحكومة، ويمكن الاستعانة بما تراه صالحاً وجيداً للتنفيذ فى مصر، لأن صياغة التوصيات يشارك فيها عدد كبير من المشاركين، والحكومة أو صانع القرار يجب أن يكونا على دراية بما يمكن التعامل معه والاستعانة به من هذه التوصيات.

الدولة تعد الشباب الأكفاء فى الداخل والخارج للقيادة وتقدم برامج لإعدادهم والاستفادة منهم

هل ترى أن منتدى شباب العالم يعد استمراراً لنهج الدولة فى الاعتماد على الشباب؟

- الدولة تعتمد على الشباب الأكفاء للقيادة ولعب دور مهم فى تقدمها، وتقدم لهم برامج مختلفة لإعدادهم بصورة تساعدهم فى لعب دور مجتمعى حيوى، والدولة حريصة على الاستفادة من خبرات كل الشباب سواء من فى الداخل أو من يعيشون فى الخارج، وفى رأيى هذا هو النموذج الذى لعبه محمد على فى النهوض بمصر، حيث أرسل بعثات من الشباب للعودة بتجارب مختلفة من الدول الأوروبية.

معتز عبدالفتاح: دعوة من تعرضوا لظلم مجتمعى إلى المنتدى "جبر خواطر" وادعاءات الجماعة الإرهابية بأن المنتدى فرصة لأدلجة الشباب تدليس

فى كل نسخة تحرص إدارة المنتدى على تقديم الدعوة لمن تعرضوا لظلم مجتمعى.. كيف تنظر لهذا الأمر؟

- جبر الخواطر سمة من سمات الدول المتحضرة، ودعوتهم لا تحل مشاكلهم الشخصية فحسب، وإنما تساعد أيضاً فى إظهار الوجه المتحضر لمصر.

الإخوان يشيعون أن المنتدى فرصة لأدلجة بعض الشباب؟

- هذا فهم خاطئ وتدليس، لأن المنتدى ليس مكاناً للنقاش فى الأيديولوجيات، بل هو حلقة نقاشية واسعة تهتم بالعديد من القضايا المشتركة، من شخصيات لها توجهات مختلفة، لكن لأنهم لا يعرفون إلا الأيديولوجية فيروجون لها.

ما الشىء الذى تود التأكيد عليه؟

- كل يوم تشرق فيه الشمس على مصر والمصريين بخير، يعيش الإخوان فى أزمة، لأنهم يتمنون الكوارث والأزمات لمصر دائماً، يريدون دائماً أخباراً سلبية عن مصر فى كل دول العالم، ويصنعون دائماً الأكاذيب والشائعات من أجل تحقيق هذه الأخبار السلبية، ويساهمون فى نشرها إن لم يكن من خلال قنواتهم فمن خلال الترويج لها فى كل مكان من خلال عناصر الجماعة ولجانها الإلكترونية.