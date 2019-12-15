افتتح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمستشار أشرف محمد رزق ، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مكتب الشهر العقاري بالرحاب.ويقع مقر مكتب الشهر العقاري الذي جرى افتتاحه اليوم، الخميس، بجوار بوابة نادي الرحاب رقم 5.

يأتي افتتاح مكتب الشهر العقاري في إطار سعي وزارة العدل إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة للسكان بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات .

فيديو: هشام طلعت مصطفى: نسعى لتقديم أفضل خدمات لعملاء المجموعة وتوفير الوقت والجهد

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن أهم ركيزتين في عمليات التطوير التي تقوم بها المجموعة لتقديم خدمة مميزة لعملائها، هما توفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على الخدمات الحكومية، كما هو الحال في الشهر العقاري والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها السكان بصفة دائمة.

وقال هشام طلعت مصطفى إن المجموعة تحرص على توفير كل سبل الراحة لعملائها عن طريق تقديم خدمة حكومية مميزة ومريحة داخل المدن التابعة للمجموعة. وجاء افتتاح مكتب الشهر العقاري بمدينة الرحاب، في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتوفير كافة الخدمات لسكان الرحاب.

وعلى هامش الافتتاح صرح هشام طلعت مصطفى، ان وزارة العدل تقوم بواجبها على الوجه الأمثل، وأن مكتب الشهر العقاري بمدينة الرحاب يضاهي مكاتب التوثيق بالخارج، ويقدم خدماته للمواطنين في سرعة ويسر وعلى أعلى مستوى.

وعن أهمية وجود مكتب للشهر العقاري في مدينة الرحاب قال أنه يجب على المدن المتكاملة أن يكون لديها كل نواحي الخدمات من نوادي ومدارس ومستشفيات وتحرص على تحسين تقديم الخدمات بشكل مميز يتيح للمواطن حياة كريمة وهذا ما تسعى له المجموعة.