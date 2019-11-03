اقتنص الفيلم التونسي "نورا تحلم" التانيت الذهبي لجائزة أفضل فيلم بأيام قرطاج السينمائية، بينما فازت بطلته النجمة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة لتعود النجمة التونسية لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عاما منذ آخر تتويج لها عام ١٩٩٤، وكانت أصغرممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز الـ١٦ عاما وقتها.

هند عبرت في كلمتها عن شكرها لفريق عمل الفيلم، وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها، وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي ونوري بوزيد.

وأضافت هند وسط التصفيق الحار، أنه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما فالسينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للامام ومجتمع يحاول عرقلة هذا أحيانا، لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للأمام.

هند ارتدت ثوبا اسود تألقت فيه من تصميم استر مارلين وماكياج جلامور سيسترز وستايلست ايمان الخميسي.

وكان الفيلم قد رفعت عروضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٣ من أيام قرطاج السينمائية شعار كامل العدد، حيث حضره جميع أفراد أسرة العمل حتى التقنيين منهم والأط الصغار الذين ظهروا به وكل الممثلين سواء أدوار رئيسية أو ثانوية وهو العرض الأول للفيلم في بلده تونس وسيكون العرض الثاني اليوم الأربعاء.

وحضره أيضا عدد كبير من الفنانين التوانسة والعرب والأفارقة المشاركين بافلامهم في الأيام بالإضافة لعدد كبير من الجمهور العادي، الذي حرص على شراء التذاكر وحجزها قبل العرض بعدة أيام.

وكان الفيلم عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى، ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز، أصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.