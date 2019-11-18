تحدثت الفنانة التونسية هند صبري، عن جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم"، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية، قائلةً إنها أحست بمشاعر قوية، وتذكرت أول تكريم لها، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، عن فيلمها الأول "صمت القصور"، وذلك خلال نفس المهرجان.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث": "بدأت بدري، وإحساس إني أطلع تاني بعد 25 سنة، إداني إحساس بالفخر، لأن مش سهل أكمل الفترة دي".

وأشارت، إلى أنها دخلت عالم التمثيل دون أي خبرة أو دراسة، لكنها طورت نفسها وزارت أكثر من دولة، سعيًا وراء تطوير قدراتها التمثيلية.

وأوضحت "صبري"، إلى أنها تغيرت كثيرًا منذ أن فازت بأول جوائزها قبل 25 عامًا: "اكتسبت خبرة، وأدواتي كممثلة تغيرت، لكنني ما زلت بجزء طفولي في شخصيتي، حتى أستطيع استكمال حياتي المهنية، فالمجال الفني في حاجة إلى صبر، والفرحة بالجوائز والأدوار المميزة".

وشددت هند، على ضرورة أن يكون الفنان شغوفًا بالفن: "اللي معندهوش شغف بالمهنة دي مش هيكمل ومش هيصمد، النجوم الكبار والعظماء، عندهم شغف محصلش بالسينما".

وبالنسبة لقضايا المرأة العربية، قالت هند: "نطمح إلى قوانين أحوال شخصية تنصفنا، والمجتمع لا يتحرك بنفس السرعة، القوانين متقدمة في تونس نوعًا ما، لكن المجتمع يقاومها، فالقوانين دون ممارسة حبر على ورق، ونضال المرأة التونسية لم ينتهِ بسبب وجود قوانين تنصفها".

وتابعت: "دون مقاومة يومية من المرأة التونسية في المجتمع التونسي، يمكن أن نرجع إلى الوراء، هناك نظرة شمولية للأمر، بأن القانون يجب أن يكون المجتمع مقتنعًا به، وبالمكانة التي تستحقها المرأة".