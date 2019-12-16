قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك، خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها.

وكتبت السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفي بالسلامة".

وتعتبر فجر السعيد من الإعلاميين العرب المقربين لأسرة الرئيس الأسبق، وفي مايو الماضي، حاورت الإعلامية الكويتية، "مبارك"، وتناول الحوار عددا من الملفات أبرزها "صفقة القرن" وإمكانية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتناولت كذلك، ذكريات الرئيس الأسبق مع حرب الكويت، وكواليس لقاءاته لوقف الغزو العراقي لها.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال إنّ والدته ترقد في العناية المركزة.

وغرّد علاء عبر حسابه على تويتر، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".

جراحة في أغسطس الماضي

وفي أغسطس الماضي، قال حسن الغندور أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك" إنّ سوزان ثابت حرم الرئيس الأسبق، أجرت عملية جراحية في الظهر، وأكد تحسن حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة لسوزان مبارك، علق عليها بالقول: "عملية ديسك بسيطة، الحمد لله".