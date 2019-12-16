ظهرت بافتتاح المنتدى.. نيللي قسيس تروي لـ"الوطن" رحلتها مع الغناء

عرض قوي شهده افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن العديد من الفقرات من بينها أوبريت "مصر الحضارة"، الذي أداه عدد من المطربين من جنسيات مختلفة.

نيللي قسيس، أحد أعضاء الفريق الغنائي الذي أدى أوبريت "مصر الحضارة"، تروي لـ"الوطن"، أن هذه المشاركة تعد هي الأولى لها في منتدى شباب العالم، حيث أخبرتها إدارة المنتدى منذ عدة أشهر أنها ستكون من بين المشاركين في أحد العروض الغنائية التي سيتضمنها المنتدى.

سعادة كبيرة انتابت المطربة الشابة لاختيارها للغناء ضمن الفريق في هذا الحدث الهام، والذي يتابعه الملايين حول العالم، "شعرت بالفخر أثناء غنائي أمام الرئيس السيسي"، حسب حديثها.

تدريبات عديدة قامت بها "نيللي"، حتى تظهر بهذا التميز الغنائي الذي ظهرت به خلال عرض المنتدى، خاضت تدريبات لمدة 8 أيام متواصلة على مسرح العرض، 5 ساعات يوميا، تدربت خلالها على الغناء وتنسيق الحركات مع باقي الفريق المشارك.

تجيد "نيللي"، الغناء بالفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية، هو ما مكنها من الغناء باللغة الإنجليزية بالمنتدى، وشاركت في العديد من الحفلات الهامة ومن بينها حفل السفارة الأمريكية بمهرجان الجونة.

رغم تخرج المطربة الشابة في قسم إرشاد سياحي لغة فرنسية، وعملها مدرسة للغة الفرنسية لفترة، إلا أن عشقها للغناء كان أكبر، لتقرر التفرغ له لتنمية موهبتها وتحقيق حلمها في أن تصبح أحد المؤثرين في مجال الغناء، لكن قوبل بالرفض من جانب والديها، إلا أن شقيقها حرص على دعمها ومساندتها في مشوارها الفني.

بدأت مشورها مع الغناء حينما كانت بعمر الـ12 عاما، حيث كانت أحد أعضاء كورال الكنيسة، وعملت على تنمية موهبتها، فتدربت على يد مدرب صوت خاص لتحقيق مستواها الفني، ودراسة المجالات التي تساعدها في تنمية موهبتها.

تتمنى "نيللي"، أن تكون أحد المؤثرين في مجال الغناء العربي، وأن تكون أحد مطوري هذا الغناء.