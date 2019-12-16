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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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القصة الكاملة لضبط 4 موظفين بجامعة أسيوط لارتكابهم مخالفات مالية

القصة الكاملة لضبط 4 موظفين بجامعة أسيوط لارتكابهم مخالفات مالية

فتاة تتهم عجوزا بالتحرش بها والسعي لتزويجها من خليجي مقابل 40 ألف جنيه شهريا

فتاة تتهم عجوزا بالتحرش بها والسعي لتزويجها من خليجي مقابل 40 ألف جنيه شهريا

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش حوكمة الإدارة العامة اليوم

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش حوكمة الإدارة العامة اليوم

معلومات عن شبكة كاميرات المراقبة الجديدة بخطوط "المترو"

معلومات عن شبكة كاميرات المراقبة الجديدة بخطوط "المترو"

هل يجوز إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها؟.. "الإفتاء" تجيب

هل يجوز إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها؟.. "الإفتاء" تجيب

في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا العلماني الذي نقل "المقطم" من مكانه

في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا العلماني الذي نقل "المقطم" من مكانه

اختيارات الوطن

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

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