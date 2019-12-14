قال الإعلامي عمرو أديب، أن جيش مصر مستعد حال فرض عليه القتال، موكدًا أننا لا نستعرض فقط، مضبفًا: "الأيام الجاية أيام صعبة جدا مع الأتراك وفيه اختيارات صعبة كتيرة أمام الإدارة المصرية".

وأضاف خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الاختيارات أمام الإدارة المصرية، اللي بتشتغل وبتعمل تنمية، واللي عندها مشاريع لكن هو عايز ياخدك برة الموضوع ده".

وتابع: "إذا كتب علينا القتال فجيش مصر مش موجود عشان استعراضات عسكرية لكن جيش مصر موجود زي مانتوا شايفين صواريخ من غواصات وطيارات على حاملات طيارات".