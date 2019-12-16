نجح خفيرين تابعين لمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، في القبض على هارب من حكم مؤبد بمحافظة المنوفية، أثناء خدمتهم، حيث اشتبها في المتهم نتيجة قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وألقى الخفيرين القبض عليه.

وتلقى اللواء محمد أباظة مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، تفيد بالقبض علي "م.م" 35 سنة عاطل ومسجل خطر، ومقيم بقرية عرب الرمل دائرة مركز قويسنا، وسبق اتهامه في عدد من القضايا وهارب من حكم مؤبد في قضية سرقة بالإكراه .

عثر مع المتهم على سلاح آلي، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، و 200جرام حشيش، و 55 جرام هيروين، و 12 طلقة آلي، و 20 طلقة خرطوش، ومبلغ مالي، وتبين أن الدراجة البخارية مبلغ بسرقتها دائرة قسم بنها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.