أخبار ماتفوتكش.. حبس صلاح عيسى في "رشوة الجبانات" ونتيجة الثانوية الأحد

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي يجتمع مع مدبولي ووالي ويوجه بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.

"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها الأحد المقبل بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب فاشلة

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني عن محاولة انقلابية فاشلة في صفوف الجيش.

وأضاف أحد قيادات الجيش، خلال مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز" عربية، أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان، مشيرا إلى أن هناك مجموعة رافضة لتأييد الجيش السوداني للمطالب الشعبية.

انفجار داخل مطعم بولاية كارولينا الشمالية في أمريكا

شهدت ولاية كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، انفجارا داخل أحد المطاعم الشهيرة، وذكرت شرطة ولاية كارولينا الشمالية، في بيان لها، إنه لم يكن أحد موجودا في فرع مطعم الدجاج "كنتاكي"، وقت وقوع الانفجار ليلا، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وفاة عميد شرطة بأزمة قلبية أثناء تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار

كشف مصدر أمني تفاصيل وفاة العميد سامح فؤاد، قائلا إنه أصيب بحالة إعياء أثناء تأمين مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة على الفور لتلقى العلاج اللازم، وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الفقيد أصيب بأزمة قلبية أثناء تأدية واجبات عمله في تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار باستاد السويس.

مصادر: ارتفاع عدد المتهمين في "خلية الأمل" لـ35 بينهم فتيات

قالت مصادر قضائية، إن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل" يقارب 35 متهما، بعد أن قررت النيابة خلال الأيام الماضية حبس مجموعة من المتهمين الذين عرضوا عليها في توقيتات مختلفة.

بعد رفع الحصانة عنه.. حبس صلاح عيسى في "رشوة الجبانات"

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

وكان البرلمان وافق على رفع الحصانة عن النائب السكندري بناء على طلب النائب العام بموجب الاتهامات المنسوبة له بتلقي رشوة، مقابل تسهيل إجراءات ترخيص جبانات لاثنين آخرين بالمخالفة للقانون.

وكيل صحة الشرقية: لم نتلق إخطارا بعودة "الحاجة فكيهة" للحياة بعد دفنها

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية لم تتلق أي إخطار أو بلاغات أو شكوى بخصوص عودة سيدة للحياة بعد مرور 24 ساعة على دفنها، إثر تشخيص طبي خاطئ أجزَمَ بوفاتها.

وأشار إلى أنه كان من المفترض انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، إلا أن ذلك لم يحدث، وأضاف لـ"الوطن"، أن أهل المتوفية تقدموا بطلب لاستخراج تصريح لدفنها، وتم استصداره، بعد تشخيص طبي أكد وفاتها.

عادل إمام لمروجي شائعة وفاته: "مش هتخلصوا بقى"

طمأن "الزعيم" عادل إمام محبيه على حالته الصحية بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته، أمس الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إمام، لـ"الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث وجَّه رسالة لمروجيها ضاحكا بقوله: "أنتم كل شوية تطلعوا الإشاعة دي، مش هتخلصوا بقى".

مقصلة أمم أفريقيا تطول 4 مدربين.. ورينارد على حافة الهاوية مع منتخب المغرب

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، العديد من المفاجآت على مستوى النتائج مما ترتب عليها حدوث تغيير فى خريطة المدربين داخل المنتخبات التى يقودونها، حيث ترك 4 منهم مناصبهم، ودخل آخرون فى دائرة الخطر، ويتقدم قائمة الراحلين عن المنتخبات التى كانوا يقودونها، خافيير أجيرى، الذى فشل فى الاحتفاظ بمنصبه كمدير فنى للمنتخب الوطنى، بعد عام من الإخفاقات لم يقدم خلاله أى إنجاز يذكر سوى التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يكرر الفشل مرة أخرى ويتم إقصاء الفراعنة من البطولة فى دورها الـ16 على يد جنوب أفريقيا.