لقى شاب مصرعه، صباح اليوم، تحت عجلات القطار رقم 904 القادم من القاهرة، خلال دخول القطار محطة سيدي جابر بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا، يفيد سقوط شاب أسفل عجلات قطار القاهرة بمحطة سيدي جابر، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث. وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد السيد السجيني" 19 عاما، مقيم قرية شباس بمحافظة كفر الشيخ، أسفل عجلات القطار رقم 904 برصيف رقم 3 بالمحطة.

وعن أسباب الحادث، أكد بعض شهود العيان أن المتوفي اختل توازنه مما أدى لسقوطه أمام القطار أثناء دخوله المحطة، فيما أكد آخرون انتحاره. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.