"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

- حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 360 و610 و810 جنيهًا.

- عرض فنون شعبية لفرقة فنون متحدي الإعاقة بقيادة مصطفى جابر بمركز الحرية للإبداع الساعة 7 مساءً.

- العرض المسرحي "ميتا فيدرا" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- عرض مسرحية "كوربي" على مسرح الهوسابير الساعة 5:30 مساءً، والدخول مجانًا.

- نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومي للسينما على مسرح الهناجر الساعة 6 مساءً والحضور مجاني.