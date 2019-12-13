"ماتيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل إليسا على مسرح دار أوبرا مست بجامعة مصر، 8 مساء، أسعار التذاكر 1500، 2300، 2800، 3300 جنيه.

حفل فرقة الحضرة الإنشاد الديني، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 82 جنيهًا.

حفل جاز للفنان يحيي خليل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، 8 مساء، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.

عرض مسرحيتين في بروجرام واحد، ضمن مشروع ميكرو ارتس بشارع 26 يوليو، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.