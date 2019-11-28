عرضت شاشة "DMC"، جزء جديد من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على محافظة الفيوم.

وأوضح الفيلم الوثائقي، أن النيل كان أكبر هدية، ليس فقط لربط البلاد من الشمال للجنوب، أو تعرض البلاد لفيضانات عنيفة، أغرقت أراضي بأكملها، وصلت حتى الصحراء، حتى وجدت محافظة الفيوم.

وأشار الفيلم، إلى أن الفراعنة في المملكة الوسطى، قاموا بواحدة من أعظم أعمال اصطلاح للأراضي، وتدفقت المياه للصحراء ولكل الأراضي المصرية، كما أن الشعب المصري، له قوة غير مسبوقة، حيث تحولت الفيوم لمنطقة من أكبر إنتاج زراعي من أي مكان آخر.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم، على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.