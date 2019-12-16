قالت الفنانة اللبنانية، ماريتا عاصي الحلاني، التي تشارك في منتدى شباب العالم، وتقدم فقرة غنائية بمسرح شباب العالم، إنها سعيدة بحضورها إلى مصر، و المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأضافت "ماريتا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": أحب مصر كثيرا، ومدينة شرم الشيخ ساحرة، ومنتدى شباب العالم نجح في جمع ثقافات العالم على أرض واحدة.

ويشارك وفد من شباب لبنان في منتدى شباب العالم، فيما تشارك الفنانة اللبنانية ماريتا، ابنة الفنان عاصي الحلاني، في إحياء فعاليات مسرح شباب العالم.

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غد الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.