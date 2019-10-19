حددت محكمة استئناف شربين بمحافظة الدقهلية اليوم، جلسة نظر استئناف الحكم الصادر بشأن صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلة "أماني محمد سمير 6 سنوات، في قرار حبسها 3 سنوات جلسة الاثنين 25 نوفمبر المقبل.

وأجلت المحكمة نظر جلسة الاستئناف لعدم حضور المتهمة والتي جري نقلها إلي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية تنفيذا لقرار محكمة الجنايات ضمن إجراءات محاكاتهما في قضية تعذيب أفضي إلي موت الطفلة "جنة".

وقال أسامة ياسين، محامي أسرة "أماني وجنة"، إنه جرى نقل المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلتين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، بعد تقديمها لطلب استئناف الحكم الصدار ضدها، تنفيذا للقرار الصادر من محكمة جنايات المنصورة في محاكمتها بتهمة قتل الطفلة "جنة".

وأضاف ياسين لـ "الوطن" أن المتهمة ستظل تحت الملاحظة بالمستشفى حتى يوم 15 نوفمبر 2019، ويتم بعدها نقلها إلى محبسها، واستئناف جلسات محاكمتها.

يذكر أن القضاء ينظر ما تعرض له الطفلتين في قضيتين منفصلتين الأولى مقتل الطفلة "جنة" أمام جنايات المنصورة، والتي أمرت بعرض المتهمة علي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية والثانية أمام جنح شربين بضرب الطفلة أماني.