لقي شخص مصرعه، وأصيب 18 آخرين، مساء اليوم، إثر حادثين، أحدهما بطريق "سفاجا - قنا"، والآخر بطريق "مرسى علم - إدفو"، جرى نقل الجثة لمستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابين لمستشفيات سفاجا المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

تلقى مرفق إسعاف البحرالأحمر، بلاغا بوقوع حادثين أحدهما تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"، وأسفر إصابة 14 شخصا، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلهم لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي لـ"الوطن" أن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح متفرقه وكسور متباينة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وجاري عمل اللازم.

والحادث الآخر تصادم سيارتين أجرة بطريق "مرسى علم - إدفو"، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين، نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.