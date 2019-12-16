المصرية للمطارات : لجنة الأجور لم تنتهي من دراسة ملف الأجور

نفت الشركة المصرية للمطارات برئاسة اللواء وائل النشار، ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة أجور العاملين، وقالت إن لجنة الأجور لم تتوصل إلى مقترح حتى الآن.

وأكدت المصرية للمطارات، أن موضوع زيادة الأجور للعاملين جار العمل عليه وهو من أولويات وزير الطيران الفريق يونس المصري والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأوضحت أن لجنة الأجور ستنتهي من أعمالها خلال الأسابيع القادمة، داعية وسائل الإعلام لتحري الدقة في تناول المعلومات والرجوع للمصادر الرسمية فيما يصل إليها من أخبار.