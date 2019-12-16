أحبطت السلطات النمساوية مؤامرة لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية، بينها تفجير أحد أسواق عيد الميلاد في فيينا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم.

يشارك في المؤامرة ثلاثة رجال، بينهم قائدهم البالغ من العمر 24 عاما وكان تأثر بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقد خطط المشتبه به الرئيسي لمؤامرة استهداف سوق عيد الميلاد أمام كاتدرائية القديس ستيفان في وسط مدينة فيينا بين عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى سالزبورج ومواقع في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج.

ودلت معلومات سرية مجهولة المصدر على قائد المجموعة القابع في السجن إثر محاولتين للوصول إلى سوريا والانضمام إلى الجهاديين.

ورغم ذلك، أفادت تقارير الإعلام أنه كان قادرا على البقاء على اتصال مع شركائه من خلال الهاتف المحمول، خلافا لأنظمة السجن.

وقد تضمنت المؤامرة خطة لمساعدة زعيم المجموعة على الهروب.

واعتقلت السلطات المشتبه بهما الآخرين، ويبلغان 25 و31 عاما، نهاية الأسبوع الماضي.

والرجال الثلاثة من الشيشان.

ونجت النمسا من الهجمات الإرهابية الكبرى التي ضربت دولا أوروبية أخرى وخصوصا فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا في السنوات الأخيرة.

لكن عددا كبيرا نسبيا من النمساويين توجه إلى الخارج للمشاركة في عمليات التطرف.