يستعد عازف الكمان عزمي مجدي، لإحياء حفل موسيقي جديد، بعنوان "الكيان"، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم 31 ديسمبر الجاري، الساعة الثامنة مساءً.

يقدم "عزمي" في الحفل، باقة من أجمل المقطوعات لعدد من الأغنيات الشهيرة، لكل من عمرو دياب، محمد حماقي، شيرين عبدالوهاب، أنغام وغيرهم من نجوم الفن، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل.

يبلغ سعر تذكرة الحفل 77 جنيها، ويمكن الحصول عليها من منافذ البيع بمقر الساقية، أو "أونلاين" من خلال موقعها الإلكتروني، ويعد هذا الحفل، الثاني لعازف الكمان في الساقية، حيث قدم حفله الأول يوم 8 نوفمبر الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى، في البداية عزف على الكمان، ضمن فرق موسيقية، ثم انتقل نحو الكمان الكهربائي، حتى نشأ بينهما علاقة خاصة، نتج عنها العديد من المقطوعات، التي نالت إعجاب كتير من المتابعين.

وحقق "مجدي"، شعبية كبيرة، وأنشأ قاعدة جماهيرية عريضة من محبي ومستمعي الموسيقى، وشارك في عدد من المهرجانات، قدم العديد من الحفلات خاصة في الجامعات المصرية.