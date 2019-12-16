أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن المنطقة تتربع على المرتبة الأسوأ في العالم بالنسبة لمؤشر الأخطر وهو توزيع الدخول وهو مكان كانت تحتله أمريكا اللاتينية لعشرات السنوات، موضحًا أنه من الضروري أن تكون هناك أولويات الفترة القادمة لاعتبارات اقتصادية وإنسانية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث": "لا يجوز أن يكون هناك نحو 18 مليون في المنطقة يعانون من الفقر المدقع برغم الموارد، رغم أن عددهم في عام 2013 كان 9.8 مليون شخص، وفي المقابل نجد دولة مثل الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة بها نحو 58 مليون يعانون الفقر المدقع".

وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إلى أن الحكومة الصينية وضعت برنامجًا للقضاء على هذه المؤشرات في عام 2020 تحت شعار "لن يبقى صيني تحت مؤشر الفقر المدقع".

وانطلق منتدى شباب العالم، أول أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.