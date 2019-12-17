استعرض اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، جهود مجلس المدينة أمام المحافظ، اللواء خالد شعيب، في مختلف القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن المطروحي، موضحا أن المجلس استطاع استرداد 204 فدان لعدم تنفيذ بنود التعاقد مع الجهات المخصصة لها لأراضي مميزة مملوكة للدولة على البحر مباشرة، وتنفيذ 64 قرار إزالة في اطار الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة مستردة 85 فدان بمناطق القصر وعلم الروم وسيدي حنيش.

وقال المعداوي إن المجلس نجح في استرداد مبنى مكون من طابقين ملك للمحافظة ملحق بها قطعة أرض بمساحة إجمالية 500 متر على البحر مباشرة، والمبنى كان مخصص لإحدى الجهات التي أنهت التعاقد معها، واستغلوا المبنى، وتم التحفظ على المنقولات وتشميع المبنى وتعيين حارس قضائي، إضافة إلى استرداد وحدة سكنية بالكيلو 4 مِلك للمحافظة باعها أحد الأشخاص، وعقب تقنين الأوضاع، قررت لجنة من مجلس المدينة بالحجز الإداري على الوحدة السكنية وتشميعها والتحفظ على المنقولات بمخازن مجلس المدينة بمحضر رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي باعها.

كما استعرض المعداوي جهود جهاز النظافة في إطار الإمكانيات المتاحة، وخطط المدينة المبكرة لموسم الصيف المقبل، ومشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان في إعادة الشيء لأصله بمناطق الشيخ عطيوة والشيخ صافي والأفراد والإمام مالك والسواني بعد توقيع عدد من المحاضر التنسيقية في 27 أغسطس 2019، موضحا أن الأجهزة بمجلس المدينة تتعاون مع المديريات الخدمية وشركة مياه الشرب في الاستعداد للسيول حيث حفر مجلس المدينة مجرى لسيل مياه الأمطار بالكيلو 7 تفاديا لتسريب المياه بمنازل الأهالي بجهود رجال مجلس المدينة بطول 1550 مترمربع وبعمق 3 أمتار، وعرض 3.5 متر، بدعم بمواسير لتصريف مياه الأمطار من جهاز تنمية المشروعات بالهيئة القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.