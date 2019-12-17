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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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بيع محال وصيدليات في "برج العرب" في مزاد علني 29 ديسمبر

بيع محال وصيدليات في "برج العرب" في مزاد علني 29 ديسمبر

"لو تعبان اشتغل من البيت".. شركة تمنح موظفيها إجازة عند الشعور بالإرهاق

"لو تعبان اشتغل من البيت".. شركة تمنح موظفيها إجازة عند الشعور بالإرهاق

خلال أيام.. تسليم أراض في سوهاج الجديدة ضمن أكبر قرعة أراض لعام 2018

خلال أيام.. تسليم أراض في سوهاج الجديدة ضمن أكبر قرعة أراض لعام 2018

340 أسرة شهيد ومصاب تترقب "قرعة العمرة".. اليوم

340 أسرة شهيد ومصاب تترقب "قرعة العمرة".. اليوم

تناولت وجبة "نودلز".. القصة الكاملة لوفاة طفلة في سوهاج

تناولت وجبة "نودلز".. القصة الكاملة لوفاة طفلة في سوهاج

غير النودلز.. إذا كنت مدمن هذه الأكلات توقف عنها فورا: قد تسبب السرطان

غير النودلز.. إذا كنت مدمن هذه الأكلات توقف عنها فورا: قد تسبب السرطان

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فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

فخر ودهشة.. أصغر مطوري العالم في حضرة الروبوت صوفيا بمنتدى الشباب

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

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