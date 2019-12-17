علق الإعلامي عمرو أديب على هزيمة نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك خلال حلقة الإثنين في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب: "كان فيه خبر سيء جدا بالنسبة لي، أنا كنت متفائل خير بالمدرب الجديد بتاعنا في الزمالك وكنا ماشيين كويس والحياة لطيفة، جينا النهاردة اتكعبلنا كعبلة صعبة جدا واتغلبنا من طلائع الجيش، 3-2".

وتابع: "عندي إحساس إن الجون بتاعنا فيه مشكلة وأن الدفاع بتاعنا فيه مشكلة وإن الخط الوسط بتاعنا فيه مشكلة وعندي إحساس إن الهجوم بتاعنا فيه مشكلة، وعندي إحساس إن المدرب بتاعنا فيه مشكلة".

وأضاف أديب ساخرًا: "عندنا مشكلة بسيطة يعني".