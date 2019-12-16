عمرو أديب: الإمارات تتعرض لمؤامرة قطرية تستهدف اقتصادها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإمارات العربية الشقيقة تتعرض الآن لمؤامرة قطرية قذرة تسعى لتشويه صورة الإمارات والقيام بحرب اقتصادية قذرة ضدها، مضيفًا: "أنا مواطن عاشق لدولة الإمارات، الإمارات كان ليها فضل عليا في حياتي، دولة الإمارات منذ مؤسسها الأول الشيخ زايد الله يرحمه لها مواقف محترمة لا يمكن نسيانها مع جمهورية مصر العربية".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، أن هناك لجان إلكترونية قطرية تروج كذبا أن الإمارات تقوم بتصدير بضائع فاسدة إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى كثير من دول العالم، وذلك رغبة من قطر في ضرب الاقتصاد الإماراتي، كما أن هناك هجوم من تلك اللجان على شخص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

أديب عن هجوم قطر على بن زايد: يدفع ثمن وقوفه ضد الإخوان في مصر

وأكد الإعلامي، أن بن زايد يدفع الآن ثمن وقوفه ضد الإخوان في مصر، حيث كان من أبرز المشاركين في الوقوف ضد الوجود الإخواني في مصر، "الإخوان عارفين الكلام ده كويس، والقطريين عارفين الكلام ده كويس، ومن ناحية تانية عاوزين يروحوا يعملوا مصالحة مع السعودية، قطر متخيلة أنها ممكن تعمل مصالحة مع السعودية بدون مصر أو الإمارات أو البحرين".

وأشار إلى أنه يجب القيام بحملة للدفاع عن الإمارات والصناعة الإماراتية ومحمد بن زايد، كما أن هناك غباء قطري تركي بأن الهجوم على محمد بن زايد سيعكس ضعفه، ولكن العكس، فالهجوم على محمد بن زايد يزيده قوة، مضيفًا: " محمد بن زايد محب مصر ويدعم مصر، يوجه رجال أعماله للاستثمار في مصر، حليف لمصر".

وتابع: "لازم نقف جميعا مع الرجل المحترم اللي في 2013 طلع هو ووزير خارجيته عبد الله بن زايد وبقوا يلفوا على العالم، ويقولوا ما حدث في مصر ليس انقلابا، ودعونا نتخلص من الإخوان المسلمين".

وأردف: "بطلب من السعوديين والمصريين أن نقف كتف بكتف مع دولة الإمارات، يجب أن ننظر إلى الأماكن في مصر اللي على اسم الشيخ زايد، المشاريع اللي معمولة في مصر بتمويل إماراتي، روح أقرا الدعم المادي التي قامت به الإمارات العربية 2013، لما قطر قالت ليا 8 مليارات دولار في البنك المركزي المصري".