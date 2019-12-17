أعلن الفنان أحمد داوود، أنه بدأ تصوير أول فيلم بتقنية "3D" في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أنه سيجري طرحه في دور السينما العام المقبل 2020.

ونشر داوود، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر صورة "كلاكيت"، معلقا: "بسم الله توكلنا على الله.. أول يوم تصوير فيلم (يوم 13)، أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ3D في السينمات 2020، إن شاء الله".

وأضاف داوود: "يا رب يا بركة دعاء الوالدين".

آخر أعمال أحمد داود السينمائية كانت فيلم "ولاد رزق 2"، الذي وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه.

الفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.