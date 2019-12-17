ماذا يوجد تحته ومن كسر أنفه؟.. زاهي حواس يتحدث عن "أسرار أبو الهول"

تحدث الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق عن حبه الشديد لتمثال "أبو الهول" وذلك خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وقال حواس: "أنا أحب الارتباط بأبو الهول لأني عشت بجواره عامين والدكتوراه الخاصة بي عملتها عنه وأنا فاكر لما الحجارة وقعت منه وأنا جيت له وبصيت له حسيت أن أبو الهول ده بيكلمني وزعلان وبيبكي ومتضايق مننا ومن اللي عملناه"، مضيفًا أن ترميم أبوالهول استغرق عشر سنوات لإزالة الترميم البدائي له والتشوهات التي ألمت به من حجارة وقواطع أسمنتية سيئة، وأقمنا احتفالًا بعد إتمام عملية الترميم وشعر بعدها أنه يبتسم له.

وتابع: "عندما أزور أبو الهول في محاضراتي التي أعقدها دورياً مع السياح أمام الهول باجي قبل الناس بتلت ساعة وأجيب كرسي وأقعد أبصله وأتذكر الشغل اللي عملته عشانه وكلام الناس عنه".

وأوضح حواس أنه يتلقى عبر إيميله الشخصي من 60-70 رسالة أسبوعيًا من المحبين، منها خمسة على الأقل هجومية تدعي أن من بنى أبو الهول هو "الأليانز" ويطلبون منه الحفر أسفل أبو الهول، لافتًا أنه يرد عليهم قائلًا: "لا يمكن أن أسمح بأن ناس تيجي من شوارع لندن ونيويورك يحفروا تحت أبو الهول استحالة".

وأردف حواس: "عندما بدات المياه الجوفية تتسرب حول أبو الهول بدأنا نحفر علميا بواسطة مركز الهندسة بجامعة القاهرة وعملوا 32 حفرة تحت أبو الهول بعمق 20 متر لقينا أبوالهول صخرة صماء مافيش فيه اليانز وأبوالهول بيمثل الملك خفرع وجه إنسان وله اللحية الملكية والكوبرا على الوجه، وهو في جسم أسد عشان يظهر القوة للملك خفرع في شكل حورس وهو يعبد ابوه خوفو الذي يشرق ويغرب أمام المعبد".

وتابع: "اكتشفت أن السردايب التي حول أبو الهول قام بها أناس زينا كانوا بيدوروا على الكنوز ومنهم فراعنة في العصر المتأخر والدليل على ذلك العثور على فخار داخل السراديب يدل على أنه تم حفرها في عام 500 قبل الميلاد".

وأشار حواس إلى أن مصر الحديثة مقامة فوق مصر القديمة مستشهدا بواقعة حفر أسرة عن الآثار في تونا الجبل ودخلت مع المباحث، وسألناه ماذا تفعل قال "بيتي" مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن ما في باطن الأرض هو ملك للدولة وليس لصاحب المنزل.

وضرب حواس مثلًا بالمناطق المبنية فوق مصر القديمة مثل عين شمس واخميم ونزلة السمان ونماذج أخرى كثيرة مضيفًا: "لذلك أقول دائماً اننا لم نكتشف سوى 30% من اثارنا وتبقى نحو 70 % وأنا أتمنى أن تتوقف حفائر الاجانب في الصعيد من خلال عمل تشريع ونشجع الحفائر في الدلتا وفي الصحراء عشان الاثار لاتتعرض للخسائر بسبب المياه وطبيعة الجو في هذه المناطق".

وأشار حواس أن اسرار الفراعنة لم تكشف جميعها لافتًا أن حفائر عمال الفراعنة وتثبت للعالم كله ان بناة الاهرامات هم الفراعنة وان الاهرامات لم تبنى من السخرة لانهم لو كانوا عبيد لما دفنوا بجوار الهرم.

وكشف حواس أن الهرم مليء بالفجواتات وهذا ماثبته الانسان الالي الذي تم أدخاله للمقابر هذه الفجوات لافتًا ان هذه الفجوات طولها 40 متر مضيفًا: "أنا شخصياً أرى ان هرم خوفو هو الاعجاز كله من أجمالي عدد الاهرمات البالغ 124 هرم".

ونفى حواس ان يكون لنابليون يداً في تدمير أنف أبو الهول وقت الحملة الفرنسية، مشيراً إلى أنها مغالطة تاريخية كبيرة لأن نابليون جاء ودخل للهرم زائراً، لافتًا إلى أن الحملة الفرنسية لها دور كبير في كشف آثار مصر"ولولا الحملة الفرنسية مكناش هنبقى علماء آثار".

وحكى حواس عن الواقعة قائلًا: "أعتقد أن وفقا للمقريزي في القرن التاسع الميلادي أن المسؤول عن تدمير أنف أبو الهول هو شخص صوفي يدعى صائم الدهر الذي رأى الناس تنظر كثيراً لوجه أبو الهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها أن هناك لعنة والزراعة "اتبهدلت" هذه هي القصة الأقرب للحقيقة.