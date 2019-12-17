طقس الثلاثاء 17-12-2019 في مصر والدول العربية

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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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مصدر جيد للبروتين.. إنتاج أول رغيف خبز من الصراصير في بريطانيا

مصدر جيد للبروتين.. إنتاج أول رغيف خبز من الصراصير في بريطانيا

هاني عازر: فضلت 10 سنين مزورش مصر.. حاجات كتير أتغيرت دلوقتي

هاني عازر: فضلت 10 سنين مزورش مصر.. حاجات كتير أتغيرت دلوقتي

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مواجهة التحديات.. شباب مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة" في "المنتدى"

مواجهة التحديات.. شباب مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة" في "المنتدى"

مطرب المولات والمقاهي الشعبية وشارع المعز: بغنِّي في كل حتة

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بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

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