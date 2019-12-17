أخبار متفوتكش: حرب شوارع في بيروت.. والزمالك يخسر من الجيش

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

حرب شوارع تهز العاصمة اللبنانية والجيش يتدخل لإعادة الهدوء

استمرت الاشتباكات وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بين محتجين وقوات مكافحة الشغب اليوم، وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، وغطى دخان الغاز المسيل للدموع المكان فى الوقت الذى طاردت فيه قوات الأمن متظاهرين قرب مبنى البرلمان، فى ثانى يوم من الاشتباكات بالشوارع.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للدفء نهارا والصغرى 11 بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من 17 حتى 19 ديسمبر الجاري، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الطفلة "جوري" دخلت المستشفى لإجراء "اللوز" فماتت بعد أسبوع: كانت فاكهة البيت

"بنتك لازم تعمل عملية لوز ولحمية".. بهذه الكلمات شخصّت طبيبة حالة الطفلة "چوري رامي ربيع"، 5 سنوات، بعدما شكت والدتها من عدم قدرتها على التنفس جيدا أثناء نومها.. محطات عدة مرت بها الطفلة بداية من إجراء العملية صباح السبت 7 ديسمبر الجاري، مرورا بحدوث مضاعفات وما صاحبها من نزيف وصولًا إلى وفاتها جراء استمرار النزيف، صباح السبت الماضي، ودفنها في جنازة مهيبة، مساء اليوم ذاته.

السيسي: لا نهدر مواردنا في الاقتتال.. ونتبع خطا ثابتا مع القضايا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر اتخذت خطا ثابتا في التعامل مع قضاياها، مشددا على أنه ما كان يمكن أن تصل قضية المياه لهذا الأمر في حالة استقرار الأوضاع 2011.

الصور الأولى لـ"شهيد العمل".. تفاصيل مصرع غواص أثناء تطهير "بالوعة" الإسكندرية

حصلت "الوطن" على صورة "أكرم" عامل الصرف الصحي بالإسكندرية، بعد أن التقطت له قبل مصرعه غرقاً، أمس الإثنين، أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد.

"التعليم" تعلن ضوابط ومواصفات امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.

بقوة القانون: 20 ألف جنيه عقوبة المدارس المقصرة في منع التدخين

شهدت الفترة الماضية تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة للحكومة بسبب انتشار التدخين في المدارس، مطالبين وزارتي الصحة والتعليم بالتدخل لمنع هذه الظاهرة.

قرينة الرئيس تنشر صورة مع والدة زين: أم عظيمة.. وكلمة ابنها في "شباب العالم" ملهمة

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة مع الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف محارب السرطان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رغم الخلافات.. أصالة تغني لأنغام

شاركت إحدى الصفحات التي تحمل اسم الفنانة السورية أصالة، عدة مقاطع مصورة للفنانة، بصحبة صديقتها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كالعادة.. أبناء الزمالك يبعدونه عن سباق الدوري بخسارة من الجيش (فيديو)

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس.