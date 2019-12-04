أخبار متفوتكش.. وفاة شعبان عبد الرحيم وفوز الأهلي في كأس مصر

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجنيه يحقق أفضل سعر أمام الدولار منذ 3 سنوات

واصل الجنيه حالة التعافى أمام الدولار فى تعاملات اليوم، وفق آخر تحديثات للبنوك، مسجلاً 16.15 جنيه للبيع، و16.05 للشراء، فى بنوك: "مصر، الأهلي المصري، والإسكندرية"، وأكدت شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية وجود وفرة كبيرة فى الدولار في الأسواق واستمرار تحسن الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، بعدما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.05 للشراء و16.15 للبيع، وهو أقل سعر للورقة الخضراء في مصر خلال آخر 3 سنوات.

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم عن عمر يناهز 62 عاما

أكّد نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، وفاة والده عن عمر يناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

"المركزي": الاحتياطي الأجنبي يواصل الصعود ويسجل 45.35 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، خلال نوفمبر، بنحو 107 ملايين دولار.

"سياحة الإسكندرية" تعيد توزيع "حائط السد المنيع" بالكورنيش

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أعمال إعادة توزيع التشوينات المطلة على البحر بمنطقة الجمرك، بما لا يعيق الرؤية الكاملة، بعد ورود شكاوى من المواطنين، بحجب رؤية البحر.

الرئيس من دمياط: مستمرون فى تنفيذ المشروعات التنموية بمعدلات كبيرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "الدولة تحركت في الفترة الماضية للأمام ولا عودة للخلف، ونبذل جهوداً جبارة لحل المشكلات، ونتحرك بمعدلات تنفيذ كبيرة"، وأشاد بالتحركات التنموية، قائلاً: "هنستمر بجهدكم وصبركم".

استخبارات "النواب الأمريكي" تصادق على تقرير عزل ترامب

صادقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي على التقرير الخاص بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

مبروك عطية: المنتحر ليس بكافر

نفى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن يكون المنتحر كافرًا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

عيط في حضن بناته".. انهيار وبكاء عبدالرحمن أبو زهرة في عزاء زوجته

لم يستطع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة تمالك أعصابه، فور خروج ابنتيه مي وسحر، للاطمئنان عليه، أثناء تلقيهما العزاء في والدتهما الكاتبة سلوى الرافعي، وسرعان ما وقعت عينه عليهما، وانهمر في البكاء، ليحتضناه بقوة.

هدفان في دقيقتين للأهلي في شباك بني سويف (فيديو)

نجح فريق الأهلي في إحراز هدفين في دقيقتين، بمرمى بني سويف، خلال المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.