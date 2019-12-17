استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية والوفد المرافق له، لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع أنظمة ومعدات عسكرية وذلك بديوان عام الوزارة.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية، لنقل التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها، وبينها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية.

وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة CZ التشيكية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر، لتوفير مطالب الجهات المعنية بمصر والتصدير.

من جانبه، أكد لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية، أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات والبنادق الآلية والأسلحة الأخرى.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تكون على تواصل دائم وتنفذ زيارات للمنشآت المتوفرة بالشركتين ( CZ ، م/300)، لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضح خطة طريق للتنفيذ.