أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما "أوسكار"، عن القائمة القصيرة لعدد من فئات بعض الجوائز المنافسة في جوائز أوسكار بالدورة المقبلة الـ92.

وضمت القائمة 9 فئات هي: "الأفلام الوثائقية، الأفلام الوثائقية القصيرة، الأفلام السينمائية الدولية، الماكياج وتصفيفة الشعر، الموسيقى، الموسيقى (الأغنية الأصلية)، الرسوم المتحركة فيلم قصير، فيلم مباشر، فيلم قصير، المؤثرات بصرية".

وجرى اختيار 15 فيلماً في فئة الأفلام الوثائقية لجوائز الأوسكار الـ92، من أصل 159 فيلم تقدمت للمنافسة على الجائزة، وسيصوّت أعضاء لجنة التحكيم لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين، وجاءت الأفلام كالأتي:

جائزة الأفلام الوثائقية

- Advocate.

- American Factory.

- The Apollo.

- Apollo 11.

- Aquarela.

- The Biggest Little Farm.

- The Cave.

- The Edge of Democracy.

- For Sama.

- The Great Hack.

- Honeyland.

- Knock Down the House.

- Maiden.

- Midnight Family.

- One Child Nation.

جائزة الأفلام الوثائقية القصيرة

وجرى اختيار 10 أفلام في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة لجوائز الأوسكار الـ 92. من أصل ستة وتسعون فيلما كانوا تقدموا لهذه الفئة، ويصوت أعضاء لجنة التحكيم لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين، وجاءت الأفلام كالأتي:

- After Maria.

- Fire in Paradise.

- Ghosts of Sugar Land.

- In the Absence.

- Learning to Skateboard in a Warzone - If You’re a Girl.

- Life Overtakes Me.

- The Nightcrawlers.

- St. Louis Superman.

- Stay Close.

- Walk Run Cha-Cha.

جائزة الأفلام الروائية الدولية

واختيرت 10 أفلام للتصويت في فئة الأفلام الروائية الدولية لجوائز الأوسكار وكان تقدم 91 فيلمًا في هذه الفئة، ويصوّت أعضاء لجنة التحكيم لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين بعد مشاهدة الأفلام بشكل كامل، وجاءت الأفلام كالأتي:

- The Painted Bird "التشيك".

- Truth and Justice "إستونيا".

- Les Misérables "فرنسا".

- Those Who Remained "المجر".

- Honeyland "شمال مقدونيا".

- Corpus Christi "بولندا".

- Beanpole "روسيا".

- Atlantics "السنغال".

- Parasite "كوريا الجنوبية".

- Pain and Glory "أسبانيا".

جائزة الماكياج وتصفيف الشعر

كما اختيرت 10 أفلام في فئة جائزة الماكياج وتصفيف الشعر لجوائز الأوسكار، وسيجرى دعوة جميع أعضاء فنانين الماكياج وفرع تصفيف الشعر في الأكاديمية لمشاهدة مقتطفات مدتها سبع دقائق من كل فيلم من الأفلام العشرة المختصرة يوم السبت 4 يناير 2020، ليصوّت الأعضاء لترشيح 5 أفلام لنيل جائزة الأوسكار النهائية.

- Bombshell.

- Dolemite Is My Name.

- Downton Abbey.

- Joker.

- Judy.

- Little Women.

- Maleficent: Mistress of Evil.

- 1917.

- Once upon a Time…in Hollywood.

- Rocketman.

جائزة الموسيقى التصويرية

كما تمّ اختيار 15 فيلمًا في فئة جوائز الأوسكار للموسيقى التصويرية من أصل 170 فيلمًا تقدم هذه الفئة ويصوت أعضاء فرع الموسيقى لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين، وجاءت الأفلام كالتالي:

- Avengers: Endgame.

- Bombshell.

- The Farewell.

- Ford v Ferrari.

- Frozen II.

- Jojo Rabbit.

- Joker.

- The King.

- Little Women.

- Marriage Story.

- Motherless Brooklyn.

- 1917.

- Pain and Glory.

- Star Wars: The Rise of Skywalker.

- Us.

جائزة الأغاني الأصلية للأفلام

وجرى اختيار 15 أغنية في فئة "الأغاني الأصلية للأفلام" لجوائز الأوسكار وكانت تقدمت 75 أغنية في هذه الفئة، ويصوّت أعضاء فرع الموسيقى لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين، وجاءت قائمة الأغنيات كالأتي:

- Speechless من فيلم "Aladdin".

- Letter To My Godfather من فيلم The Black Godfather.

- I’m Standing With You من فيلم Breakthrough.

- Da Bronx من فيلم The Bronx USA.

- Into The Unknown من فيلم Frozen II.

- Stand Up من فيلم Harriet.

- Catchy Song من فيلم The Lego Movie 2: The Second Part.

- Never Too Late من فيلم The Lion King.

- Spiri من فيلم The Lion King.

- Daily Battles من فيلم Motherless Brooklyn.

- A Glass of Soju من فيلم Parasite.

- (I’m Gonna) Love Me Again من فيلم Rocketman.

- High Above The Water من فيلم Toni Morrison: The Pieces I Am.

- I Can’t Let You Throw Yourself Away من فيلم Toy Story 4.

- Glasgow من فيلم Wild Rose.

جائزة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة

كما تمّ اختيار 10 أفلام في فئة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة لجوائز الأوسكار وكان تقدم اثنان وتسعون فيلما في هذه الفئة، يصوت أعضاء فرع الأفلام القصيرة والرسوم المتحركة لتحديد القائمة المختصرة والمرشحين، وجاءت الأفلام كالتالي:

- Dcera - Daughter.

- Hair Love.

- He Can’t Live without Cosmos.

- Hors Piste.

- Kitbull.

- Memorable.

- Mind My Mind.

- The Physics of Sorrow.

- Sister.

- Uncle Thomas: Accounting for the Days.

جائزة المؤثرات البصرية

واختيتر 10 أفلام في فئة المؤثرات البصرية لجائزة الأوسكار وحددت اللجنة التنفيذية لفرع التأثيرات المرئية القائمة المختصرة، وسيجرى دعوة جميع أعضاء فرع المؤثرات المرئية لمشاهدة مقتطفات مدتها 10 دقائق من كل فيلم من الأفلام المختصرة عبر الإنترنت أو لحضور عروض في يناير 2020.

وعقب العروض، سيصوّت الأعضاء لترشيح خمسة أفلام للنظر فيها في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وجاءت الأفلام كالتالي:

- Alita: Battle Angel.

- Avengers: Endgame.

- Captain Marvel.

- Cats.

- Gemini Man.

- The Irishman.

- The Lion King.

- 1917.

- Star Wars: The Rise of Skywalker.

- Terminator: Dark Fate.

ويبدأ التصويت على الترشيحات يوم الخميس 2 يناير 2020 لينتهي يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، وسيجرى الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الـ92 يوم الإثنين الموافق 13 يناير 2020.

ومن المنتظر، عقد حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على مسرح دولبي في هوليوود وهايلاند سنتر في هوليوود.