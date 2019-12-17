تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس، يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق والكائن في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية لموقع انهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية .

أصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية والتوجه لموقع انهيار العقار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

كما وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات فاقوس والمستشفيات المجاورة، والتأكد من توافر أكياس الدم بها.