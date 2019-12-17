نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورا لها أثناء استقبالها طلاب من مدرسة الأمل للصم، خلال حضورها منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم خلال حضوري في منتدى شباب العالم، إيمانا بأحقيتهم في الرعاية ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر جلساته وفعالياته حتى الثلاثاء، بحضور أكثر من 7 آلاف مشارك من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، إذ شهد العام الحالي للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.