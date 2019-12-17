قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب إنّ معظم الحضور بمنتدى شباب العالم 2019 من فئة سنية معينة، وهو ما يأتي ضمن آليات اختيار الشباب المشاركين.

وأضافت راغب خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أنّه بحكم عملها سابقا في منظمات دولية كثيرة لها علاقة بالتنمية، شهدت العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش عمل مشابهة لما يحدث في منتدى الشباب، متابعة: "بالمقارنة بين نسبة الحضور في الجانبين، أؤكد أنّ عدد الحضور منتدى شباب العالم أكبر وأقوى من أي حضور في مؤسسات دولية أخرى، وما ساعد على هذا أنّ المنتدى يقام في مدينة عالمية وترفيهية هي شرم الشيخ، كما أنّ جميع الجلسات تشهد حضورا كثيفا".

وأوضحت فكرة منتدى ليست قائمة فقط على توفير منصة حوارية بين الشباب، لكن أيضا لإثبات أنّ مصر دولة آمنة، وأنّنا قادرين على استضافة أي عدد من الحضور دون خوف من أي خطر على الضيوف، وهو ما ينفي الصورة السلبية التي تصدرها بعض وسائل الإعلام الغربية عن مصر".

وأكدت راغب أنّ المنتدى أظهر صورة مصر الحقيقة وما بها من أمن وأمان، إذ شاهد الضيوف مصر الحقيقة المسيحية والإسلامية والرومانية والفرعونية، وأنّها أرض الحضارة، لافتة إلى أنّ المنتدى حقق أهدافه على أرض الواقع.