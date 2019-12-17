مشاعر مختلطة، ما بين الفخر والفرحة والسعادة، انتابت الشابة الهندية، بعد تكريمها من الرئيس السيسي، اليوم، في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، بحضور آلاف المشاركين، من دول العالم.

تروي الشابة الهندية راشي أناند رانشي، البالغة من العمر 32، لـ"الوطن"، أنها في قمة سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها، في منتدى شباب العالم، "شعرت الفخر وأنا اتسلم التكريم من الرئيس السيسي، فمصر تعد من أهم دول العالم، ويعد من أهم التكريمات التي تعتز بها في حياتها".

تلقت "راشي"، دعوة من منظمي منتدى شباب العالم، لكونها واحدة من المؤثرين في مجال رعاية الأطفال وتمكين المرأة في الهند، حيث دشنت مؤسسة "لاكشيام"، لمساعدة الأطفال والنساء في الأحياء الفقيرة بالهند.

"راشي" كرست حياتي لمساعدة المرأة والطفل ومحاولة نشر السلام

تلقت الشابة منذ ما يقرب من شهر، دعوة من منظمي منتدى شباب العالم، كمشاركة نظرا لجهودها في المجال الإنساني، إلا أنه "في اليوم الأول للمنتدى أخبروني أنني سوف أكون من المكرمين بالمنتدى، للمجهودات التي تقدمتها".

"حدث هام لا يتكرر كثيرا"، هكذا وصفت الشابة الهندية منتدى شباب العالم، حيث حوي عدد من الجلسات الهامة، من بينها التحول الرقمي عدد من روش العمل، التي ساعدتها في تطوير مشروعها.

"كرست حياتي لمساعدة المرأة والطفل"، حيث عملت منذ كنت في سن الـ18 عاما على مساعدتهم عبر تقديم لهم احتياجاتهم الأساسية، فنحن من نملك القدرة على تغير الواقع للأفضل، وتحسين حياة الأخرين بالعمل الجاد في مساعدتهم.

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.