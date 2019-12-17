رغم الرسميات الشديدة التي تسيطر على الاحتفالات والمناسبات العامة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه دائما ما تظهر مواقفه الإنسانية التلقائية، مع الحاضرين، وخاصة مع ذوي الإعاقة.

خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، ظهرت لفتة إنسانية للرئيس السيسي، حيث رافق أول قائدة طائرة بلا ذراعين، جيسيكا كوكس، بعد تسليمها جائزة تكريمها بمنتدى شباب العالم، في دورته الثالثة، إلى أسفل المسرح.

لفتة إنسانية ظهر بها السيسي في منتدى شباب العالم 2018، حيث نزل من أعلى منصة تسليم الجوائز ليسلم الفتاة الغانية فريدة بيدوي جائزتها، كما أصر أن يعيدها بالكرسي المتحرك إلى مكانها، ثم اصطحاب غسان أبوعلى المكرم بالكرسي المتحرك، أمام الجمهور، لتضج القاعة بالتصفيق.

لم يكن هذا أول مواقف الرئيس السيسي الإنسانية، ففي يوليو الماضي، خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، المقام بالعاصمة الإدارية لأول مرة، استجاب لطلب هديل ماجد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي قدمت نفسها بأنها الملقبة بـ"أم كلثوم الصغيرة" وسردت جانبا من حكاياتها بالمؤتمر، وطلبت منه الغناء أمامه وأن يسمع صوتها على الهواء، قائلة: "وأنا نفسي أطلب من حضرتك طلب، عاوزة أغني قدامك، أنا عاوزاك تسمع صوتي"، وسرعان ما استجاب لها الرئيس بقوله: "ده أنا نفسي أسمع صوتك".

وقدمت هديل ماجد، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تصفيق حاد من الجميع، وفور الانتهاء من غنائها، صعد السيسي لمنصة المؤتمر، وسّلم على الفتاة، واتكأت عليه حتى نزولها من على المنصة، في موقف إنساني بليغ منه.

لم تكن تلك هي أولى المواقف التي يظهر فيها إنسانية السيسي، تجاه ذوي الإعاقة، فمنذ المؤتمر الأول للشباب الذي انعقد في 6 نوفمبر 2018، بشرم الشيخ، وأثناء مروره بين ممرات قاعة المؤتمرات الدولية، صافح أحد الأطفال الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن لمحه يقف في انتظاره بالخارج عقب انتهاء إحدى جلسات منتدى شباب العالم، محققا أمنيته بالتقاط الصور معه.

لفتة إنسانية أخرى للرئيس السيسي، في منتدى شباب العالم في نسخته الأولى في العام الماضي، حيث نزل من المنصة خلال تكريم الشباب المتميزين في الجلسة الختامية للمنتدى، لأن الشاب الذي سيتلقى الجائزة قعيد كرسي متحرك، ليسلمه الجائزة، وسط تفاعل من الحضور.

وتكرر نفس الموقف الإنساني، خلال مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، في يوليو الماضي، أثناء تكريم عدد من الشباب المتميزين، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، النزول من منصة تسليم الجوائز، ونزل إلى الشاب الجالس على كرسي متحرك ليسلمه جائزته، ويلتقط بعض الصور التذكارية بجانبه.