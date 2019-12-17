"أرحب بكم من أرض السلام".. سيناء حاضرة في كلمات السيسي بمنتدى الشباب

لا يفوت الرئيس عبدالفتاح السيسي، أي مناسبة تقام في مدينة شرم الشيخ، لاسيما منتدى شباب العالم، إلا وذكر "سيناء أرض السلام"، حيث قال الرئيس، إن أرض السلام سيناء، التى تجلى الله على بقعة من بقاعها المباركة، ليبارك بها الأرض والشعب.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام منتدى شباب العالم، أن أرض سيناء، نقطة تلاقى الحضارات، وهى أرض شهدت كبوات وانتصارات، واحتضنت جميع الاختلافات، والشعب الذى امتزجت فيه العزة العربية بالأصالة الأفريقية، والملامح الفرعونية والصفات المتوسطية والإيمان، بالرسل والرسالات السماوية.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، قائلا: "أرحب بكم من قلب العالم، من شرم الشيخ بسيناء، وأهلا بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر".

وأوضح، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء السبت، أن "منتدى شباب العالم استمرار لتحقيق حلم الشباب المصري، ويشرفني أن أعلن من أرض سيناء المباركة، انطلاق منتدى شباب العالم للسنة الثالثة على التوالي".

وتابع الرئيس: "منتدى شباب العالم، سيكون رسالة بناء ومحبة، وعلى الخير اجتمعنا وبسم الله وفقكم الله جميعًا ورعاكم".

وفي عام 2017، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها أمام منتدى شباب العالم الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم، بمدينة شرم الشيخ: "أرحب بضيوف المنتدى على أرض سيناء الغالية، أرض السلام والمحبة، أرض الأنبياء والحضارة، وأود أن أسجل عظيم امتناني وبالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد المتميز، الذي اجتمع تلبية لشباب مصر المتحمس لصناعة المستقبل لوطنه، والبشرية على أسس السلام والتنمية".

وأضاف: "كما أسجل فخري واعتزازي بشباب وطني الممتليء حماسا، والذي يسعى بلا كلل أو ملل، إلى تحقيق إرداته وصناعة الغد، الذي يتسق مع آماله وطموحاته، وتتجاوز آماله حدود الوطن، لتمثل البشرية جمعاء".